Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 июня воздух прогреется до +20°. Ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с ночью, днем до 12 м/с. Температура ночью +5, +7°, днем 18-20° тепла. По Иркутской области, по данным УГМС, 4 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдаленных районах утром туман, днем грозы. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-2°, заморозки. Днем потеплеет до 21°, при облачной погоде +8-13°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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