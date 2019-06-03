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03.06.2019

В Иркутске 4 июня воздух прогреется до +20°

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 июня воздух прогреется до +20°. Ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с ночью, днем до 12 м/с. Температура ночью +5, +7°, днем 18-20° тепла.

По Иркутской области, по данным УГМС, 4 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдаленных районах утром туман, днем грозы. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-2°, заморозки. Днем потеплеет до 21°, при облачной погоде +8-13°.

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В Иркутске 3 июня весь день дождь03 Июня 2019, 09.00
-3-
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 июня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников03 Июня 2019, 17.43
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленном на сайте i38.ru.
Уроженка Тайшета отсудила у больницы компенсацию за несвоевременное лечение03 Июня 2019, 17.28
Тайшет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Тайшета, которая сейчас проживает в Красноярске, через суд добилась выплаты компенсации морального вреда со стороны районной больницы за несвоевременное лечение. Сумма составила 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сергея Левченко выписали из больницы03 Июня 2019, 16.59
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с 3 июня вернулся к работе после госпитализации, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного правительства.
Почти 5 тысяч жителей Приангарья, Читы и Забайкалья бежали «Зеленый марафон» Сбербанка03 Июня 2019, 16.49
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В городах, где расположены офисы Байкальского банка Сбербанка, 1 июня состоялись массовые состязания по бегу. В Иркутске, Братске, Якутске, Чите, Улан-Удэ в мероприятиях «Зеленого марафона» приняли участие 4900 человек, из них в стартах беговых дистанций марафона – 3330.
В Приангарье с начала клещевого сезона паразитов сняли более чем с 1000 детей03 Июня 2019, 16.23
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 4631 обращение по поводу присасывания клещей (в том числе 1084 – среди детей), что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у двух заболевших.
Роспотреб: в Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания не соответствует требованиям03 Июня 2019, 13.25
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на начало июня в четырех муниципальных образованиях Иркутской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в семи открытых водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Лето в Иркутской области началось со снегопада03 Июня 2019, 12.47
2019-06-03-04-53-05
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких районах Иркутской области 2 и 3 июня прошли снегопады. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
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Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы03 Июня 2019, 17.42
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы на 2019 и 2020 годы.
Сергей Левченко судится с прокурором Иркутской области Александром Ворониным03 Июня 2019, 17.15
2019-06-03-09-26-37
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к прокурору Иркутской области Александру Воронину. Глава региона требовал признать незаконным представление о нарушениях  в сфере инвестиционного развития области, несмотря на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Четыре новых участковых избирательных комиссии сформировали в Иркутском районе03 Июня 2019, 17.22
Иркутский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре новых участковых избирательных комиссии сформировали в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, находящийся под следствием, внезапно ушел в отпуск03 Июня 2019, 13.09
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда отправился в отпуск. Одновременно разворачиваются следственные действия, к которым министра намерены привлечь силовики.
Меньше демократии – больше коррупции: эксперты оценили инициативу депутатов сделать голосование на выборах мэра Иркутска тайным01 Июня 2019, 18.18
2019-06-01-10-31-28
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Внезапную активность продемонстрировала в последние дни дума города Иркутска. Как отмечают наблюдатели, это связано с приближающимися выборами, которые пройдут в областном центре 8 сентября 2019 года.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе»01 Июня 2019, 11.50
Иркутская область, 1.06.19 (ИА "Телеинформ"), - Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе».
Сергей Сокол заслушал отчёт мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина31 Мая 2019, 16.30
2019-05-31-08-46-47
Усолье-Сибирское, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности заслушал отчет мэра города Максима Торопкина о проделанной в течение 2018 года работе. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Жительнице Нижнеудинска грозит восемь лет тюрьмы за распространение героина03 Июня 2019, 17.38
Нижнеудинск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске оперативники задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Прокуратура: массовая гибель рыбы в Усольском районе связана с перемерзанием мелководного озера03 Июня 2019, 12.43
Усольский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Массовая гибель рыбы в Усольском районе вызвана естественными причинами.
На территории «Усольехимпрома» случился очередной пожар03 Июня 2019, 12.02
Усолье-Сибирское, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На промплощадке «Усольехимпрома» ранним утром 3 июня загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 144 кв. м., сообщает пресс-служба спасателей.
В Жигаловском районе горела сельская библиотека03 Июня 2019, 11.11
Жигаловский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Тутура 2 июня произошёл пожар в здании местной библиотеки. Возгорание, предположительно, случилось из-за короткого замыкания в электросчётчике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске столкнулись иномарка и маршрутка, три человека попали в больницу03 Июня 2019, 11.09
2019-06-03-03-12-50
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на перекрестке улиц Советская и Лебедева-Кумача около 8:00 3 июня столкнулись маршрутный микроавтобус и «Шкода» с наклейками такси «Максим». Госпитализированы водитель и два пассажира иномарки, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутской области – два лесных пожара на площади более 1,5 тысяч га03 Июня 2019, 10.19
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 3 июня было зафиксировано два лесных пожара на площади 1 тысяча 540 га. Это самая большая территория, охваченная огнём в России, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В Иркутской области грузовик столкнулся с «Крузером» – пострадали две девочки и еще два автомобиля01 Июня 2019, 17.51
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области произошло массовое ДТП, пострадали две девочки.
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