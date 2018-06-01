В Иркутске 4 июня временами небольшой дождь, ветрено, до +24°

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 июня ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, с переходом ночью в северо-западных, западных и центральных районах, днём по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +21,+26°, при облачной погоде +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: