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03.05.2018

В Иркутске 4 мая обещают небольшие осадки и сильный ветер

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 мая ожидается переменная облачность, ночью дождь, переходящий в мокрый снег, утром небольшие осадки, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 15 м/с,  температура ночью 0,+2°, днём +11,+13°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 4 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -2,-7°, днём +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°.

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