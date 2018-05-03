В Иркутске 4 мая обещают небольшие осадки и сильный ветер

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 мая ожидается переменная облачность, ночью дождь, переходящий в мокрый снег, утром небольшие осадки, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +11,+13°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 4 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -2,-7°, днём +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: