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04.10.2018

В Иркутске 4 октября обещают дождь, снег и ветер

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 октября ожидается переменная облачность, дождь переходящий в мокрый снег и снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +3,+5°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 4 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в течение суток по югу местами сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, в южных, верхнеленских районах до 20 м/с. Температура ночью +3,-2°, при прояснении -2,-7°, днём +3,+8°, при облачной погоде +2,-3°.

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