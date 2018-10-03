В Иркутске 4 октября обещают дождь, снег и ветер

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 октября ожидается переменная облачность, дождь переходящий в мокрый снег и снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +3,+5°. По Иркутской области, по данным УГМС, 4 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в течение суток по югу местами сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, в южных, верхнеленских районах до 20 м/с. Температура ночью +3,-2°, при прояснении -2,-7°, днём +3,+8°, при облачной погоде +2,-3°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: