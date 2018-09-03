В Иркутске 4 сентября будет дождливо

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, с переходом утром и днем на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +14,+16°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в западных районах, днем по области местами ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в западных районах, к утру и днем по остальной территории северо-западный 6-11 м/с, днем порывы 16-21 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, в Катангском районе -1,+4°, днем +14,+19°, при увеличении облачности до +10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: