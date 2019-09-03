В Иркутске 4 сентября будет облачно, днем до +24°

Усолье-Сибирское, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском и районе 31 августа и 2 сентября зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали маленькие дети. Всего с начала года подобных аварий в городе случилось уже 20, в них один ребенок погиб, еще 22 получили травмы, сообщает пресс-служба полиции.