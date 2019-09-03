|Погода
|04.09.2019
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В Иркутске 4 сентября будет облачно, днем до +24°
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Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +22,+24°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 4 сентября – переменная облачность, местами: небольшие, умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный с переходом днем по югу на восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +19,+24°, при облачной погоде +12,+17°.
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