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03.09.2018

В Иркутске 4 сентября днем дождь, до +16°

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, с переходом утром и днем на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +14,+16°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в западных районах, днем по области местами ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в западных районах, к утру и днем по остальной территории северо-западный 6-11 м/с, днем порывы 16-21 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, в Катангском районе -1,+4°, днем +14,+19°, при увеличении облачности до +10°.

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