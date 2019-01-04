В Иркутске 4 января небольшой снег, -18,-20°

Иркутская область, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 января ожидается переменная облачность, слабый снег, ветер переменный до 5 м/с, температура -18,-20°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, в северных районах местами порывы до 12 м/с. Температура -17,-22°, в пониженных формах рельефа -27,-32°, в Ольхонском районе -13,-18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: