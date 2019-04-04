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05.04.2019

В Иркутске 5 апреля обещают мокрый снег, днем +4,+6°

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью около -3°, днем +4,+6°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 5 апреля – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег и мокрый снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки, температура ночью -3,-8°, при прояснении -11,-16°, днем +3,+8°, местами 0,-5°.

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