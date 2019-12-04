В Иркутске 5 декабря днём -7,-9°, без осадков

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 5 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°, днём -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°.