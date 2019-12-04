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04.12.2019

В Иркутске 5 декабря ожидается -7,-9°

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 5 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°, днём -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°.

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В Иркутске 5 декабря ожидается -7,-9°04 Декабря 2019, 18.00
2019-12-04-10-12-33
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Для охраны памятников истории и культуры в Иркутской области соберут штат общественных контролёров04 Декабря 2019, 17.58
2019-12-04-10-07-31
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Штат общественных контролёров, задача которых следить за состоянием памятников истории и культуры, формирует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Андрей Фоменко, сообщает пресс-служба губернатора.
Второй фестиваль добровольческих экопроектов «Полевка» проведут в Иркутске 8 декабря04 Декабря 2019, 16.55
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском кинотеатре «Художественный» 8 декабря проведут второй фестиваль добровольческих экологических проектов «Полевка». Туда можно будет прийти и сдать сложное вторсырье, которое пока нигде в городе не принимают, сообщила на пресс-конференции 4 декабря директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Иркутская «Молчановка» станет первой модельной территорией в регионе по программе «Экокультура»04 Декабря 2019, 16.42
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая модельная территория по программе «Экокультура» откроется 13 декабря в иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Об этом на пресс-конференции 4 декабря рассказала директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Знак экологической культуры начнут присуждать организациям Приангарья с 2019 года04 Декабря 2019, 16.22
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Знаки экологической культуры начнут вручать организациям Иркутской области с 2019 года. Получить соответствующий диплом может любая организация, участвующая в конкурсе по введению принципа экологичности в производственные, учебные и иные процессы.
В Иркутской области планируют проводить трансплантацию сердца04 Декабря 2019, 13.47
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году врачи начнут операции по пересадке сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» в декабре 2019 года посетит девять станций04 Декабря 2019, 08.00
2019-12-03-10-03-15
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 6 по 14 декабря осуществит очередную рабочую поездку. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бьёт – не значит любит: иркутские эксперты оценили необходимость законопроекта о семейно-бытовом насилии03 Декабря 2019, 17.37
2019-12-03-09-45-11
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ в декабре готовятся внести законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ призван защитить жертв домашних тиранов – в том числе, в гражданских браках. Инициативу Телеинформу прокомментировали иркутские эксперты.
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Замглавы Минстроя Иркутской области Евгений Липатов уволен со своего поста04 Декабря 2019, 17.04
2019-12-04-09-12-08
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом со ссылкой на министра Светлану Свиркину сообщает ТАСС.
Более двух тысяч жителей Приангарья обратились в приемные «Единой России» за прошедшую неделю04 Декабря 2019, 16.48
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию партии, подвела Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В течение недели за консультацией или помощью в «Единую Россию» обратились 2067 жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба реготделения.
Предложение депутата Госдумы о сохранении северных надбавок поддержал Дмитрий Медведев04 Декабря 2019, 16.38
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующие льготы и компенсации для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут сохранены. Об этом в эфире Первого канала заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Коммунисты в ЗС Иркутской области вновь попытались настоять на поименном голосовании04 Декабря 2019, 12.54
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области вновь вышли с инициативой проведения поименного голосования по всем вопросам.
На декабрьской сессии ЗС Иркутской области рассматривают 25 вопросов04 Декабря 2019, 12.44
-25-
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ЗС Иркутской области 4 декабря проходит 24 сессия. Депутаты должны рассмотреть 25 вопросов, в том числе во втором чтении планируется рассмотреть проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Партийцы и молодогвардейцы «Единой России» оказали адресную помощь жителям Тулуна04 Декабря 2019, 11.11
Тулун, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В выходные партийцы и активисты «Молодой Гвардии» передали пострадавшим от наводнения в Тулуне семьям тёплые одеяла, продукты питания и памперсы для новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко03 Декабря 2019, 16.32
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко. Текст обращения опубликован в газете «Наша Сибскана».
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Братчанку приговорили к условному сроку за присвоение 5,7 миллионов рублей04 Декабря 2019, 17.49
Братск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 36-летняя местная жительница по решению суда получила три года условно за присвоение 5,7 млн рублей. Об этом сообщат пресс-служба региональной прокуратуры.
В Казачинско-Ленском районе рабочего будут судить за гибель его коллеги04 Декабря 2019, 17.22
Казачинско-Ленский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе раскряжевщик подозревается в причинении смерти другому рабочему. СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Трое жителей Приангарья получили уголовные сроки за крупную кражу нефрита в Бурятии04 Декабря 2019, 17.13
Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тункинский районный суд Бурятии вынес обвинительное решение в отношении троих жителей Иркутской области, признанных виновными в хищении нефрита. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Вихоревки обвиняется в разбойном нападении на 16-летнюю девочку04 Декабря 2019, 15.50
Вихоревка, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Неоднократно судимый житель Вихоревки арестован по обвинению в разбойном нападении с применением ножа. Жертвой мужчины стала 16-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Пьяную компанию пассажиров из Бурятии сняли с самолёта из Хабаровска в Иркутск04 Декабря 2019, 12.58
Хабаровск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Семеро жителей Бурятии не смогли улететь из Хабаровска в Иркутск. Мужчины были очень пьяны, некоторые даже не могли передвигаться самостоятельно, потому их сняли с рейса. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
В центре Иркутска 3 декабря сгорел заброшенный дом04 Декабря 2019, 12.12
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 3 декабря сгорело неэксплуатируемое строение. Об этом сообщили в МЧС.
По факту гибели ребёнка на пожаре в Братском районе возбуждено уголовное дело04 Декабря 2019, 11.32
Братский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика на пожаре в селе Илир. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.
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