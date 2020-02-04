В Иркутске 5 февраля днем небольшой снег, температура -10,-12°

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 февраля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 5 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в Тайшетском, Чунском и Братском районах, днем в Тайшетском, Тулунском, Братском, Нижнеилимском, центральных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днем -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в западных районах местами: ночью -8,-13°, днем -2,-7°. В Катангском и северо-восточных районах ночью -36,-41°, местами -26,-31°, днем -23,-28°.