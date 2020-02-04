ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Погода
04.02.2020

В Иркутске 5 февраля обещают небольшое потепление и снег

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 февраля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 5 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в Тайшетском, Чунском и Братском районах, днем в Тайшетском, Тулунском, Братском, Нижнеилимском, центральных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днем -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в западных районах местами: ночью -8,-13°, днем -2,-7°. В Катангском и северо-восточных районах ночью -36,-41°, местами -26,-31°, днем -23,-28°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 5 февраля обещают небольшое потепление и снег04 Февраля 2020, 17.56
-5-
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 февраля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Приангарье с 24 января по 4 февраля госпитализировали 14 человек с признаками ОРВИ, прибывших из Китая04 Февраля 2020, 17.18
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 24 января по 4 февраля 2020 года были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в Иркутскую область из КНР. Случаев коронавирусной инфекции пока не зафиксировано, сообщает пресс-служба регправительства.
События азартной индустрии и любопытная информация04 Февраля 2020, 10.05
2020-02-04-07-58-47
Интернет, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Более чем на 13% вырос игорный рынок Италии в прошлом году. Эксперты такое увеличение связывают, в том числе и с тем, что свои ведущие позиции сохранили в спортставках и казино PokerStars, и Bet365.
В Приангарье готовятся отметить столетие Иркутского комсомола04 Февраля 2020, 15.20
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет по празднованию столетия ВЛКСМ и столетия Иркутской областной комсомольской организации провел заседание 3 февраля в правительстве региона под председательством врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Синоптики: первый месяц 2020 года в Приангарье выдался необычно теплым и ветреным04 Февраля 2020, 15.00
-2020-
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Необычно теплой и ветреной погодой запомнится январь 2020 года жителям Иркутской области. Средняя за месяц температура воздуха превысила обычные значения на 1-9°, на севере области было теплее на 10-13°. В Иркутске среднемесячная температура воздуха оказалась почти на 5° выше нормы.
Ростуризм: все российские организованные туристы вернулись из Китая в Россию04 Февраля 2020, 13.27
Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Федеральное агентство по туризму сообщает, что по поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию.
Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности04 Февраля 2020, 09.35
Москва, Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» работает с Минздравом РФ над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения РФ03 Февраля 2020, 08.10
Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, отмечен Министерством здравоохранения Российской Федерации за оказание содействия в подготовке и проведении в Гвинейской Республике исследования российского препарата для профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола – «ГамЭвак-Комби».
Загрузка...
Депутат ЗС Приангарья Виталий Перетолчин выбран в состав палаты молодых законодателей при СовФеде04 Февраля 2020, 17.28
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Кандидатура депутата Законодательного собрания Иркутской области, заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Виталия Перетолчина предложена в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Гендиректор «КП-Байкал» Станислав Гольдфарб – о поправках к Конституции РФ: «Это штрихи, отражающие развитие государства»04 Февраля 2020, 16.30
2020-02-04-08-43-21
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился генеральный директор ООО «Агентство «Комсомольская правда – Байкал», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.
Выборы главы Голоустненского МО Иркутского района проведут 22 марта04 Февраля 2020, 15.55
Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Выборы нового главы Голоустненского муниципального образования назначены на 22 марта 2020 года. Решение об этом приняли депутаты местной думы в связи с досрочным прекращением полномочий главы Михаила Соболева, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
Николай Труфанов: послание президента стало отправной точкой для серьезных преобразований в России04 Февраля 2020, 15.09
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат областного парламента Николай Труфанов провел первое в 2020 году заседание комиссии регионального политсовета партии по работе с обращениями граждан.
СМИ сообщают об отставке и.о. министра культуры Иркутской области Ольги Стасюлевич04 Февраля 2020, 12.32
2020-02-04-04-53-17
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющая обязанности министра культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич ушла в отставку, сообщает ряд региональных СМИ. В пресс-службе регионального правительства Телеинформу не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
«Двойственность и универсальность»: Сергей Шмидт – о планируемых поправках к Конституции РФ03 Февраля 2020, 17.38
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции РФ, которое в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своим мнением поделился политолог и публицист Сергей Шмидт.
Алексей Красноштанов обвинил прокуратуру в давлении на депутатов думы Иркутска. Ведомство выпустило опровержение03 Февраля 2020, 16.56
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы России Алексей Красноштанов, выступая на одном из иркутских телеканалов 29 января 2020 года, заявил о давлении со стороны прокуратуры на депутатов думы Иркутска во время принятия бюджета областного центра на 2020 год. В прокуратуре Иркутской области заявления парламентария опровергли.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Приангарье с начала года зарегистрировали почти 30 ДТП с участием детей04 Февраля 2020, 17.37
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за январь 2020 года зарегистрировали 29 ДТП с участием несовершеннолетних, 20 из которых с участием детей-пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Доследственная проверка проводится в Иркутском районе по факту отравления школьников04 Февраля 2020, 16.36
Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Пропавшая 3 февраля усольчанка найдена живой и здоровой04 Февраля 2020, 16.13
Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском живой и здоровой найдена Жанна Гассельбах, пропавшая 3 февраля.
В Усолье-Сибирском 3 февраля без вести пропала Жанна Гассельбах04 Февраля 2020, 13.15
-3-
Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Усолье-Сибирском разыскивают без вести Жанну Гассельбах 1972 года рождения.
Закладчика «синтетики» поймали с поличным на одном из иркутских кладбищ04 Февраля 2020, 12.51
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 28-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Его поймали за «закладкой» 45 свертков с веществами в лесу на кладбище в Ленинском районе областного центра, сообщает пресс-служба полиции.
В Бурятии на Байкале под лед провалился автомобиль04 Февраля 2020, 11.20
Бурятия, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии вечером 1 февраля в 30 километрах от Нижнеангарска на озере Байкал под лед провалился УАЗ.
В Братском районе у наркосбытчицы при задержании изъяли более 60 граммов героина04 Февраля 2020, 10.46
Братский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе задержали 31-летнюю наркосбытчицу. При обыске у нее обнаружено и изъято свыше 64 граммов героина.
Поиск людей в Иркутске и области
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске