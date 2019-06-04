|Погода
|05.06.2019
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В Иркутске 5 июня будет облачно, но тепло
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Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом днём на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью около +4°, днём +19,+21°.
По Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер ночью западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с, при грозах до 15 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении до -2°, заморозки, днём +18,+23°, при облачной погоде +9,+14°.
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