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04.06.2019

В Иркутске 5 июня обещают без осадков, днём до +21°

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом днём на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью около +4°, днём  +19,+21°.

По Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер ночью западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с, при грозах до 15 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении до -2°, заморозки, днём +18,+23°, при облачной погоде +9,+14°.

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В Иркутске 5 июня обещают без осадков, днём до +21°04 Июня 2019, 17.54
2019-06-04-09-55-42
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом днём на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью около +4°, днём  +19,+21°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Иркутянкам на бесплатных лекциях расскажут, как избежать домашнего насилия04 Июня 2019, 17.05
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня проведут женский лекторий, посвящённый зависимым отношениям, домашнему насилию и травмам. Об этом сообщают организаторы.
На Байкальский гражданский форум ожидают около 600 человек04 Июня 2019, 16.26
-600-
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» пройдёт в Иркутске с 6 по 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
АНХК наградила более 130 работников к Дню Химика04 Июня 2019, 15.10
-130-
Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь профессионального праздника – Дня химика – в Ангарской нефтехимической компании наградили более 130 лучших работников.
В Иркутске всероссийский парад студенчества пройдет 14 сентября04 Июня 2019, 13.25
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский парад студенчества в Иркутске пройдет 14 сентября. Об этом сообщили на заседании организационного комитета.
Свыше 7 тысяч юных братчан организованно отдохнут этим летом04 Июня 2019, 11.07
Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Летняя оздоровительная кампания началась в Братске. В 2019 году для отдыха детей планируется задействовать 43 организации.
Общественные пространства и городские сообщества: в «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс04 Июня 2019, 09.26
Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы «Школа городских изменений» РУСАЛа начинает работу новый онлайн-курс, посвященный городским сообществам и общественным пространствам.
Искусственный интеллект: конференция на тему в Москве, разные определения ИИ, его возникновение и возможности03 Июня 2019, 15.50
2019-06-03-22-00-25
Российская Федерация, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 18 июня в российской столице пройдет конференция, в рамках которой будут представлены кейсы применения искусственного интеллекта. На этой встрече планируются выступления экспертов крупных компаний. Специалисты расскажут не только о кейсах использования ИИ, но и о применении чат-роботов, голосовых помощников и многом другом. Кроме того, на встрече будут обсуждаться актуальные тенденции в сегменте ИИ в России. Названо событие «ИИ в бизнесе: Вся правда о цифровых сотрудниках».
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Два депутата дум Свирска и Тулуна досрочно сложили полномочия04 Июня 2019, 17.20
2019-06-04-09-31-06
Свирск, Тулун, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В думах Свирска и Тулуна по одному депутату досрочно сложили полномочия. Теперь в Свирске в единый день голосования 8 сентября 2019 года проведут довыборы по еще одному одномандатному избирательному округу, в Тулуне состав представительного органа обновится полностью.
Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы03 Июня 2019, 17.42
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы на 2019 и 2020 годы.
Сергей Левченко судится с прокурором Иркутской области Александром Ворониным03 Июня 2019, 17.15
2019-06-03-09-26-37
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к прокурору Иркутской области Александру Воронину. Глава региона требовал признать незаконным представление о нарушениях  в сфере инвестиционного развития области, несмотря на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Четыре новых участковых избирательных комиссии сформировали в Иркутском районе03 Июня 2019, 17.22
Иркутский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре новых участковых избирательных комиссии сформировали в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, находящийся под следствием, внезапно ушел в отпуск03 Июня 2019, 13.09
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда отправился в отпуск. Одновременно разворачиваются следственные действия, к которым министра намерены привлечь силовики.
Меньше демократии – больше коррупции: эксперты оценили инициативу депутатов сделать голосование на выборах мэра Иркутска тайным01 Июня 2019, 18.18
2019-06-01-10-31-28
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Внезапную активность продемонстрировала в последние дни дума города Иркутска. Как отмечают наблюдатели, это связано с приближающимися выборами, которые пройдут в областном центре 8 сентября 2019 года.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе»01 Июня 2019, 11.50
Иркутская область, 1.06.19 (ИА "Телеинформ"), - Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе».
Современный Китай: мифы и реальность
Маньяк из Тулуна сознался в изнасиловании 13 женщин04 Июня 2019, 17.20
-13-
Тулун, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тулуна, подозреваемый в изнасиловании 11 женщин, сознался ещё в 13 эпизодах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Баяндаевском районе раскрыто убийство 13-летней давности04 Июня 2019, 17.31
Баяндаевский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе раскрыто убийство 13-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Пожилая пара на иномарке разбилась насмерть в Братском районе, попав под лесовоз04 Июня 2019, 13.14
2019-06-04-05-25-53
Братский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной трассе «Вилюй» неподалеку от поселка Кежемский Братского района 3 июня столкнулись Рено Дастер и лесовоз МАН. Пожилые водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.
В Иркутской области с товарняка сняли пару юных влюбленных, сбежавших из дома04 Июня 2019, 12.40
Усть-Кутский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе на станции Янталь с платформы грузового поезда сняли двух человек – 15-летнюю девушку и 18-летнего парня. Пара планировала доехать автостопом до Усть-Кута, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Братске «прикрыли» наркопритон в жилой квартире04 Июня 2019, 12.00
Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске наркоман-рецидивист предоставлял свою квартиру зависимым от «синтетики» для употребления запрещенных веществ.
Власти Приангарья: к 4 июня в регионе потухли все лесные пожары04 Июня 2019, 10.55
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 9:00 4 июня на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара, сообщает пресс-служба губернатора. По одному локализованному ранее очагу в Чунском и Нижнеилимском районах 3 июня ликвидировали на общей площади 1689 га, включая 1599 га, покрытых лесом.
Похититель желтых роз из Иркутска оказался рецидивистом и проведет в колонии почти шесть лет04 Июня 2019, 10.30
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к пяти годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 21-летнего иркутянина, укравшего в прошлом году пять желтых роз и мягкую игрушку, чтобы помириться с подругой. Как оказалось, это было далеко не первое его преступление.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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