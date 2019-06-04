В Иркутске 5 июня обещают без осадков, днём до +21°

Российская Федерация, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 18 июня в российской столице пройдет конференция, в рамках которой будут представлены кейсы применения искусственного интеллекта. На этой встрече планируются выступления экспертов крупных компаний. Специалисты расскажут не только о кейсах использования ИИ, но и о применении чат-роботов, голосовых помощников и многом другом. Кроме того, на встрече будут обсуждаться актуальные тенденции в сегменте ИИ в России. Названо событие «ИИ в бизнесе: Вся правда о цифровых сотрудниках».