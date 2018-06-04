ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Погода
04.06.2018

В Иркутске 5 июня ветрено, днём около +21°

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 июня ожидается переменная облачность, небольшой  кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём около +21°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 5 июня ожидается переменная облачность,  местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём  +21,+26°,  при облачной погоде  +13,+18°,   в северо-восточных районах местами до +28°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске