В Иркутске 5 июня ветрено, днём около +21°

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 июня ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём около +21°. По Иркутской области, по данным УГМС, 5 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +21,+26°, при облачной погоде +13,+18°, в северо-восточных районах местами до +28°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: