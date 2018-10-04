В Иркутске 5 октября вновь снежно и ветрено

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 октября ожидается облачно с прояснениями, временами ночью осадки в виде мокрого снега и снега, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер cеверо-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +1,-1°, днём около +6°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 5 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных и верхнеленских районах порывы 13-18 м/с. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -3,-8°, днём +5,+10°, при облачной погоде +3,-2°.