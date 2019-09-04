В Иркутске 5 сентября около +16°

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с с переходом днём на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днём около +16°.

В Иркутской области, по данным синоптиков УГМС, - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с, ночью в южных и верхнеленских районах восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении 0,+5°, днём +16,+21°, местами до +11°.