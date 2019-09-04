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05.09.2019

В Иркутске 5 сентября около +16°

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с с переходом днём на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днём около +16°.

В Иркутской области, по данным синоптиков УГМС, - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с, ночью в южных и верхнеленских районах восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении 0,+5°, днём +16,+21°, местами до +11°.

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В Иркутске 5 сентября около +16°05 Сентября 2019, 07.00
2019-09-04-10-00-45
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 сентября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с с переходом днём на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днём около +16°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Автозапчасти для иномарок: покупки в интернете и что нужно знать04 Сентября 2019, 01.33
Российская Федерация, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Любая техника со временем выходит из строя – и к автомобилям данный тезис также справедлив в полной мере. Аккуратное вождение и своевременно проведенное ТО оттянут этот момент времени, но не позволяет его избежать. В результате водитель начинает поиск комплектующих для ремонта – как в обычных, так и в онлайновых магазинах.
СМИ: глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина05 Сентября 2019, 07.30
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какая сумма выделяется правительством на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутскстат: на тысячу жителей Приангарья приходится 4,6 разводов04 Сентября 2019, 17.41
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На тысячу жителей Иркутской области приходится 4,6 разводов по итогам 2018 года. Такие данные сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии»04 Сентября 2019, 15.13
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Братске провели экологический квест «День Братского моря»04 Сентября 2019, 14.34
Братск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В последний день лета в Братске отметили «День моря». Экологический праздник на побережье организовал Центр социальных программ РУСАЛа.
«Иркутскжелдорпроект» принял участие в ликвидации последствий ливневого паводка в Иркутской области04 Сентября 2019, 10.44
2019-09-04-02-56-03
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять региональных подразделений АО «Росжелдорпроект» (входящего в группу компании 1520), в том числе специалисты филиалов: «Иркутскжелдорпроект», «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» приняли активное участие в обследовании жилых домов, подтопленных в Тайшетском районе Иркутской области в результате наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов04 Сентября 2019, 09.55
2019-09-04-02-10-48
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
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Братским природоохранным прокурором приказом Юрия Чайки стал Владимир Мартюшов05 Сентября 2019, 13.36
Братск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), -  Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Братского межрайонного природоохранного прокурора назначен Владимир Мартюшов. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Омбудсмен Иркутской области назвал правомерным арест министра Сергея Шеверды05 Сентября 2019, 13.19
2019-09-05-05-27-28
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко назвал правомерным арест министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды по делу о рубках леса в заказнике Туколонь. Такой вывод омбудсмен сделал по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба уполномоченного.
Заксобрание Иркутской области при корректировке бюджета предусмотрит средства на восстановление Байкальска04 Сентября 2019, 17.17
Байкальск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На восстановление и подготовку к отопительному сезону Байкальска, который серьезно пострадал во время второй волны паводка, необходимо более 750 миллионов рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.
Депутаты Заксобрания Иркутской области подготовили письма в правительство РФ по ликвидации отходов БЦБК04 Сентября 2019, 16.58
2019-09-04-09-03-14
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой направлены письма о необходимости скорейшей рекультивации карт-накопителей отходов БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на спикера Сергея Сокола.
Единороссы установили в Хомутово уличную универсальную площадку04 Сентября 2019, 08.00
Иркутский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную универсальную площадку, на которой размещены спортивные снаряды и детская игровая зона, установили в селе Хомутово Иркутского района в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».
Третий визит Владимира Путина в Иркутскую область: что увидел и услышал президент на затопленных территориях?03 Сентября 2019, 16.43
2019-09-03-08-52-57
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители затопленных Тулуна и Нижнеудинска настолько отчаялись получить реальную помощь от региональных властей, что сами попросили президента РФ Владимира Путина, который 2 сентября посетил пострадавшие районы, наладить управление территорией.
Единороссы Саянска проводят встречи на строящихся в рамках проекта «Городская среда» объектах03 Сентября 2019, 15.22
Саянск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в конце августа рейд по двум придомовым территориям домов №1 и №7 Центрального микрорайона и дворам домов №10Б и №11 Октябрьского микрорайона провели члены «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Житель Нижнеудинска и его собутыльница жестоко убили знакомого и распилили его труп05 Сентября 2019, 12.29
2019-09-05-04-45-04
Нижнеудинск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к длительным срокам заключения жителя Нижнеудинска и его знакомую за убийство собутыльника, совершённое прошлой весной. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Ангарске из-за утечки бытового газа в многоэтажке пострадали три человека05 Сентября 2019, 10.51
2019-09-05-02-57-43
Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из-за утечки бытового газа в многоэтажке пострадали три человека. Инцидент произошел около 17:00 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Власти сообщают о пяти лесных пожарах в Иркутской области05 Сентября 2019, 10.09
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На землях лесного фонда Иркутской области 4 сентября обнаружили одно новое возгорание. Оно находится в Киренском районе, его площадь 10 га. В действующем состоянии на утро 5 сентября также перешли два пожара в Катангском районе на площади 2415 га, сообщает пресс-служба регправительства.
В Усолье-Сибирском бывший сотрудник ФСИН осужден за кражу 200 килограммов нефрита04 Сентября 2019, 17.12
Усолье-Сибирское, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском экс-сотрудник ФСИН получил условный срок за кражу 200 кг нефрита на миллион рублей.
В Нижнеудинске под суд отправятся подростки, обвиняемые в убийстве 17-летней девушки04 Сентября 2019, 16.56
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Нижнеудинск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске в суд переданы дела подростков, обвиняемых в убийстве 17-летней девушки.
В Усть-Куте почти две недели назад в лесу пропал сборщик ягод04 Сентября 2019, 15.46
2019-09-04-07-49-27
Усть-Кут, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте почти две недели назад в лесу пропал сборщик ягод Александр Расов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Владельца старинной иркутской аптеки №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей04 Сентября 2019, 15.36
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Владельца старинной иркутской аптеки №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
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