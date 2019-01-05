В Иркутске 5 января без осадков, днем до -16°

Иркутск, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура -14,-16°. По области 5 января переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с, температура -17,-22°, в пониженных формах рельефа -27,-32°, в южных районах, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде -11,-16°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: