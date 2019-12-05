В Иркутске 6 декабря без осадков

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -2,-4°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, без осадков, местами: ночью в северных и верхнеленских районах, днём в северо-восточных районах небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днём -2,-7°, местами -12,-17°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1,+6°. В Катангском, северо-восточных и верхнеленских районах температура ночью -21,-26°, местами -31,-36°, днём -14,-19°, при облачной погоде -23,-28°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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