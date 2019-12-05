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05.12.2019

В Иркутске 6 декабря без осадков

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -2,-4°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, без осадков, местами: ночью в северных и верхнеленских районах, днём в северо-восточных районах небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днём -2,-7°, местами -12,-17°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1,+6°. В Катангском, северо-восточных и верхнеленских районах температура ночью -21,-26°, местами -31,-36°, днём -14,-19°, при облачной погоде -23,-28°.

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В Иркутске 6 декабря без осадков05 Декабря 2019, 18.00
-6-
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -2,-4°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
«В синем море, в белой пене…», или где иркутяне предпочитают отмечать Новый год05 Декабря 2019, 17.54
2019-12-05-09-59-24
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ни для кого не секрет, что многие иркутяне предпочитают отмечать Новый год, отправившись в путешествие. Они выбирают самые разные маршруты: как заграничные, так и местные. Телеинформ выяснил, какие направления популярны у иркутян в новогодние каникулы 2020 года.
На острове Конный в Иркутске устанавливают обновлённую ёлочку и заливают каток05 Декабря 2019, 16.37
2019-12-05-08-53-14
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный начали заливать каток и украшать новогоднюю ёлку. Откроют их 22 декабря. Об этом 5 декабря сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.
«Когда проживает собака не в будке» – иркутские эксперты о законе об ответственном отношении к животным05 Декабря 2019, 13.08
2019-12-05-05-20-38
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье пока нет реального решения проблемы безнадзорных животных. Такого мнения придерживается большинство местных экспертов.
Новости сферы азарта: В Испании растёт популярность гемблинга, в Британии зафиксировали снижение доходов от казино, бонусные программы от NivaBet казино04 Декабря 2019, 10.25
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Интернет, Великобритания, Испания, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино NivaBet предлагает щедрые бонусные программы своим пользователям, в особенности новичкам только прошедшим регистрацию. После этого достаточно выбрать ниабет вход и попасть в свой профиль, с которого можно сделать ставку.
Для иркутян снова объявляют акцию по сбору пакетов на переработку05 Декабря 2019, 08.00
2019-12-04-11-02-45
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 декабря в седьмой раз пройдёт акция по сбору пакетов на переработку #СдайПакет_Ирк. Также на акции будут работать пункты приёма батареек, пластиковых карт и зубных щёток, сообщают организаторы.
Для охраны памятников истории и культуры в Иркутской области соберут штат общественных контролёров04 Декабря 2019, 17.58
2019-12-04-10-07-31
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Штат общественных контролёров, задача которых следить за состоянием памятников истории и культуры, формирует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Андрей Фоменко, сообщает пресс-служба губернатора.
Второй фестиваль добровольческих экопроектов «Полевка» проведут в Иркутске 8 декабря04 Декабря 2019, 16.55
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском кинотеатре «Художественный» 8 декабря проведут второй фестиваль добровольческих экологических проектов «Полевка». Туда можно будет прийти и сдать сложное вторсырье, которое пока нигде в городе не принимают, сообщила на пресс-конференции 4 декабря директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
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Суд продлил арест экс-министру лесного комплекса Иркутской области05 Декабря 2019, 16.08
2019-12-05-08-14-12
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 4 декабря продлил на три месяца арест бывшему министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, который был заключен под стражу в начале июня по обвинению в превышении должностных полномочий при организации сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь».
Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам приема граждан05 Декабря 2019, 15.58
Москва, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел в центральной общественной приемной партии прием граждан.
Конференции местных отделений партии «Единая Россия» проходят в муниципалитетах05 Декабря 2019, 15.18
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с конца ноября проходят политические конференции местных отделений партии «Единая Россия».
Статус поселков Большой Луг и Балаганск будет изменен с городских на сельские населенные пункты05 Декабря 2019, 10.57
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года может быть изменен статус поселков Большой Луг (Шелеховский район) и Балаганск с городских на сельские населенные пункты.
«Народный контроль» продолжает проверки весового оборудования в Иркутской области05 Декабря 2019, 10.32
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы и сторонники «Единой России» в Иркутской области продолжают проводить мониторинг весового оборудования в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль».
Замглавы Минстроя Иркутской области Евгений Липатов уволен со своего поста04 Декабря 2019, 17.04
2019-12-04-09-12-08
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом со ссылкой на министра Светлану Свиркину сообщает ТАСС.
Более двух тысяч жителей Приангарья обратились в приемные «Единой России» за прошедшую неделю04 Декабря 2019, 16.48
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию партии, подвела Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В течение недели за консультацией или помощью в «Единую Россию» обратились 2067 жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба реготделения.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске и Иркутском районе зафиксировано два случая отравления школьников снюсами05 Декабря 2019, 17.23
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Иркутском районе зафиксировано два случая отравления школьников снюсами. Об этом заявили на экстренном совещании, которое прошло 4 декабря в администрации города под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Случаев распространения запрещенных веществ среди школьников – в сотни раз больше. Подробности в материале «Телеинформа».
В Иркутском районе при пожаре погибла женщина05 Декабря 2019, 16.39
2019-12-05-08-41-29
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки произошло 13 пожаров – на одном из них погиб человек.
Лже-сотрудник ГИБДД отправится под суд в Иркутске05 Декабря 2019, 12.15
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лже-сотрудник ГИБДД, проворачивавший массовые аферы, в Иркутске отправится под суд.
Братчанку приговорили к условному сроку за присвоение 5,7 миллионов рублей04 Декабря 2019, 17.49
Братск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 36-летняя местная жительница по решению суда получила три года условно за присвоение 5,7 млн рублей. Об этом сообщат пресс-служба региональной прокуратуры.
В Казачинско-Ленском районе рабочего будут судить за гибель его коллеги04 Декабря 2019, 17.22
Казачинско-Ленский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе раскряжевщик подозревается в причинении смерти другому рабочему. СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Трое жителей Приангарья получили уголовные сроки за крупную кражу нефрита в Бурятии04 Декабря 2019, 17.13
Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тункинский районный суд Бурятии вынес обвинительное решение в отношении троих жителей Иркутской области, признанных виновными в хищении нефрита. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Вихоревки обвиняется в разбойном нападении на 16-летнюю девочку04 Декабря 2019, 15.50
Вихоревка, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Неоднократно судимый житель Вихоревки арестован по обвинению в разбойном нападении с применением ножа. Жертвой мужчины стала 16-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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