В Иркутске 6 декабря днём -2,-4°

Российская Федерация, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Процесс обучения не у всех студентов вызывает серьезное отношение. Есть мнение, почему так происходит, и у психологов. Специалисты отмечают, что каждый курс дает свои причины снижения посещаемости и успеваемости соответственно. Например, посещаемость первокурсников, а соответственно и их успехи в учебе, будут зависеть, в том числе и от процесса адаптации в новом коллективе. На третьем курсе студенты могут утратить мотивацию к учебе, потому что предметов заметно прибавляется, и осваивать науки становится очень сложно. В это время плюсом приходит осознание, что хочется по-настоящему, а выбранный вуз/ссуз может уже и не устраивать.