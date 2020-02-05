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06.02.2020

В Иркутске 6 февраля днем до -8°

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 февраля ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -17, -19°, днем -6, -8°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью по области и местами в западных, Катангском районах небольшой снег, днём в отдельных районах небольшой снег, в северо-восточных районах умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 11 м/с, днём до 13 м/с. Температур ночью -14,-19°, при прояснении -24,-29°, в Катангском, северо-восточных районах -24,-29°, местами -31,-36°, днём -4,-9°, при облачной погоде -14,-19°, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1,-6°, местами до -12°, в северо-восточных районах -16,-21°.

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В Иркутске 6 февраля днем до -8°06 Февраля 2020, 07.00
2020-02-05-10-01-11
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 февраля ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -17, -19°, днем -6, -8°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Памятник Вере, Надежде, Любови и матери их Софии может появиться в Иркутске05 Февраля 2020, 17.14
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне Лисиха планируется установить памятник этим христианским святым. Этот вопрос сейчас обсуждается, рассказал архитектор Андрей Красенников 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды».
Молодежь Иркутской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе авторских образовательных проектов05 Февраля 2020, 10.10
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал прием заявок на 17 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», который проводится при поддержке Администрации президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
В Иркутске на площадке «Единой России» обучают волонтеров ЧС05 Февраля 2020, 09.36
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе иркутского регионального исполкома партии «Единая Россия» проходит подготовка волонтеров ЧС. Добровольцев обучают самым важным для спасателей умениям – оказанию первой медицинской помощи, реанимации пострадавших, психологической поддержке попавших в зону ЧС жителей. Организатором программы подготовки волонтеров ЧС является некоммерческая организация «Добровольный отряд сибирских спасателей» при поддержке партии.
Традиционный конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» стартует в Приангарье05 Февраля 2020, 09.00
2020-02-04-12-15-23
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ГУ МВД по Иркутской области объявляет о начале ежегодного творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа». Благотворительная акция проводится в регионе на протяжении восьми лет.
СМИ: российский препарат от коронавируса протестируют в Китае05 Февраля 2020, 07.30
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин, пишут argumenti.ru.
В Приангарье с 24 января по 4 февраля госпитализировали 14 человек с признаками ОРВИ, прибывших из Китая04 Февраля 2020, 17.18
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 24 января по 4 февраля 2020 года были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в Иркутскую область из КНР. Случаев коронавирусной инфекции пока не зафиксировано, сообщает пресс-служба регправительства.
События азартной индустрии и любопытная информация04 Февраля 2020, 10.05
2020-02-04-07-58-47
Интернет, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Более чем на 13% вырос игорный рынок Италии в прошлом году. Эксперты такое увеличение связывают, в том числе и с тем, что свои ведущие позиции сохранили в спортставках и казино PokerStars, и Bet365.
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СМИ: срок рассмотрения предложений ко второму чтению поправок в Конституцию может быть продлен06 Февраля 2020, 07.30
Москва, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию. Об этом пишут argumenti.ru.
Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании, выдвинутый «Единой Россией»05 Февраля 2020, 16.36
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сергей Тен: правительство вправе регулировать деятельность онлайн-агрегаторов товаров и услуг05 Февраля 2020, 16.11
2020-02-05-08-13-47
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года вступил в силу закон о защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. Впервые в нем было закреплено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», которое было включено в предмет регулирования закона о защите прав граждан, пользователей услуг агрегаторов.
Сергей Сокол: в регионе необходимы действенные механизмы поддержки молодых специалистов05 Февраля 2020, 11.45
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо проработать механизмы поддержки молодых специалистов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с председателем Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александром Оболкиным.
Виктор Игнатенко: некоторые поправки к Конституции вызывают вопросы05 Февраля 2020, 10.54
2020-02-05-03-08-09
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своими оценками принятых Госдумой в первом чтении поправок поделился уполномоченный по правам человека в Иркутской области, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Виктор Игнатенко.
Сергей Шишкин: «Конституция – это сублимат общественного сознания, с ее текстом шутить нельзя»05 Февраля 2020, 09.20
2020-02-04-13-15-34
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Депутат ЗС Приангарья Виталий Перетолчин выбран в состав палаты молодых законодателей при СовФеде04 Февраля 2020, 17.28
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Кандидатура депутата Законодательного собрания Иркутской области, заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Виталия Перетолчина предложена в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Житель Тайшетского района осужден на девять лет за убийство знакомого05 Февраля 2020, 17.22
Тайшетский район, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В законную силу вступил приговор Тайшетского городского суда в отношении 54-летнего жителя села Кондратьево Тайшетского района Витаса Караускаса. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Мужчина-инвалид едва не погиб на пожаре в ангарской пятиэтажке05 Февраля 2020, 15.37
Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ночью 4 февраля произошло пять пожаров. Один человек травмирован, двое спасены, еще 15 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Ангарске из цветочного магазина украли две тысячи рублей05 Февраля 2020, 15.20
Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали троих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Уровень правонарушений на островах Конный и Юность и бывшем ЦПКиО в Иркутске снизился на 70%05 Февраля 2020, 12.45
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Уровень правонарушений на иркутских островах Конный и Юность и бывшем ЦПКиО после благоустройства этих территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» снизился на 70%. Такие данные полиции привёл заммэра-председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию общественных территорий.
Полицейские задержали иркутянина, который ограбил студента, угрожая расческой05 Февраля 2020, 12.18
2020-02-05-04-22-17
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские полицейские задержали местного жителя, который ограбил своего соперника, угрожая расческой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Приангарье с начала года зарегистрировали почти 30 ДТП с участием детей04 Февраля 2020, 17.37
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за январь 2020 года зарегистрировали 29 ДТП с участием несовершеннолетних, 20 из которых с участием детей-пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Доследственная проверка проводится в Иркутском районе по факту отравления школьников04 Февраля 2020, 16.36
Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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