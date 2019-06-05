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05.06.2019

В Иркутске 6 июня облачно, кратковременный дождь и +22°

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура +5, +7°. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с, воздух прогреется до 20, 22°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы и град. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, днем до 16 м/с. Ночью ожидается 5-10° тепла, в пониженных формах рельефа до +1°. В центральных, южных, верхнеленских районах местами до -2°, заморозки. Днем +20, +25°, при облачной погоде 10-15° выше ноля.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 6 июня облачно, кратковременный дождь и +22°05 Июня 2019, 17.57
2019-06-05-09-59-19
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура +5, +7°. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с, воздух прогреется до 20, 22°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
События игорной индустрии 05 Июня 2019, 10.36
Интернет, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Круизный лайнер с 800 туристами на борту прибыл на Камчатку 1 июня. Посетители территории познакомились с некоторыми достопримечательностями города и побывали на многих интересных объектах, среди которых музеи, этностойбище и собачий питомник. А на самом лайнере путешественникам тоже было и есть чем заняться, ведь там работают ночной клуб, рестораны, бассейны и другие объекты индустрии развлечений, а любителям азарта доступно игорное заведение Crystal Symphjny. К слову, заведения азартной индустрии развиваются также и в онлайн-пространстве. Разные предложения можно найти здесь: https://azzinoo777.org/, к примеру.
В ближайшие сутки в Приангарье предупреждают о грозах с градом и усилении ветра05 Июня 2019, 15.21
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья предупреждают о грозах с градом, усилении ветра и повышении класса пожарной опасности.
Сотрудники En+ Group провели акцию по высадке деревьев в честь 45-летия Усть-Илимской ГЭС05 Июня 2019, 14.53
Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В понедельник, 3 июня, в сквере у Дворца культуры имени И.И. Наймушина прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 45-летию Усть-Илимской ГЭС (входит в En+ Group).
Иркутск поучаствовал в федеральной акции «Ночь квестов»05 Июня 2019, 11.57
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В ночь с 31 мая на 1 июня с 23:00 до 8:00 в 17 городах России прошла четвертая федеральная акция «Ночь квестов». Мероприятие проходило при поддержке крупнейшего агрегатора квестов в России – «Мира квестов».
В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей05 Июня 2019, 08.36
-77-
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей. В них отдохнут около 10 тысяч юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Иркутянкам на бесплатных лекциях расскажут, как избежать домашнего насилия04 Июня 2019, 17.05
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня проведут женский лекторий, посвящённый зависимым отношениям, домашнему насилию и травмам. Об этом сообщают организаторы.
На Байкальский гражданский форум ожидают около 600 человек04 Июня 2019, 16.26
-600-
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» пройдёт в Иркутске с 6 по 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Ольга Носенко: необходимость изменения лесного законодательства давно назрела 05 Июня 2019, 16.43
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Регионы страны настаивают на внесении существенных изменений в законодательство в лесной сфере. Об этом рассказала вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко по итогам Национального лесного форума, очередной этап которого прошел в Якутске.
Суд не удовлетворил губернаторский иск к думе Иркутска по отставке Григория Резникова05 Июня 2019, 12.31
2019-06-05-04-43-38
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко о признании незаконными решений думы Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №6 Григория Резникова.
Руководитель фракции «Единой России» в думе Ангарска поучаствовал в депутатском форуме05 Июня 2019, 12.00
Ангарск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции «Единой России» в думе Ангарска принял участие в депутатском форуме. Депутатам рассказывали об особенностях формирования бюджета, объясняли тонкости законодательства о местном самоуправлении, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Власти Куйтуна взяли на контроль устранение недоделок в домах для сирот05 Июня 2019, 11.59
Куйтунский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация муниципального образования «Куйтунский район» взяла на контроль исправление недоделок, допущенных при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот.
Два депутата дум Свирска и Тулуна досрочно сложили полномочия04 Июня 2019, 17.20
2019-06-04-09-31-06
Свирск, Тулун, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В думах Свирска и Тулуна по одному депутату досрочно сложили полномочия. Теперь в Свирске в единый день голосования 8 сентября 2019 года проведут довыборы по еще одному одномандатному избирательному округу, в Тулуне состав представительного органа обновится полностью.
Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы03 Июня 2019, 17.42
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы на 2019 и 2020 годы.
Сергей Левченко судится с прокурором Иркутской области Александром Ворониным03 Июня 2019, 17.15
2019-06-03-09-26-37
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к прокурору Иркутской области Александру Воронину. Глава региона требовал признать незаконным представление о нарушениях  в сфере инвестиционного развития области, несмотря на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Современный Китай: мифы и реальность
Два подпольных игорных клуба закрыли в центре Иркутска05 Июня 2019, 17.52
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области при взаимодействии сотрудников полиции и ОМОН управления Росгвардии закрыли два незаконных игорных заведения в центре Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутском районе больше месяца ищут пропавшую жительницу Маркова05 Июня 2019, 17.45
2019-06-05-09-51-34
Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Маркова Иркутского района 2 мая без вести пропала 45-летняя Татьяна Пучкова. Известно, что она имеет проблемы со здоровьем и страдает потерей памяти.
В Иркутске подростки угнали «Жигули» на «покататься»05 Июня 2019, 17.48
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске двое подростков угнали «Жигули», перекрасили, покатались и бросили.
Полицейские Усть-Илимска нашли автоледи, которая сбила 13-летнюю школьницу и скрылась05 Июня 2019, 17.41
Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Усть-Илимска нашли автоледи, которая сбила 13-летнюю школьницу и скрылась с места происшествия.
Начальник почтового вагона в Иркутске украл несколько посылок с техникой из перевозочных мешков05 Июня 2019, 16.57
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завели уголовное дело на начальника почтового вагона, который в почтово-багажном поезде вскрыл несколько перевозочных мешков и украл оттуда пять сотовых телефонов, видеокамеру и рыболовный спиннинг.
В Усолье-Сибирском сотрудники МЧС спасли кота, который провел на дереве восемь суток05 Июня 2019, 16.41
2019-06-05-08-48-15
Усолье-Сибирское, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области спасли кота, который провел на дереве восемь суток без еды и воды. Об этом ведомство сообщает на своей официальной странице в соцсетях.
В аэропорту Иркутска поймали пассажира с 12 килограммами бижутерии из Китая05 Июня 2019, 16.25
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском аэропорту таможенники задержали пассажира рейса из Харбина, перевозившего в багаже 12 кг незадекалированной бижутерии – бус, браслетов, подвесок и кулонов. Мужчину привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
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