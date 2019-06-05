|Погода
|05.06.2019
|
|
В Иркутске 6 июня облачно, кратковременный дождь и +22°
|
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура +5, +7°. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с, воздух прогреется до 20, 22°.
В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы и град. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, днем до 16 м/с. Ночью ожидается 5-10° тепла, в пониженных формах рельефа до +1°. В центральных, южных, верхнеленских районах местами до -2°, заморозки. Днем +20, +25°, при облачной погоде 10-15° выше ноля.
Тэги: