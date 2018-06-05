В Иркутске 6 июня ветер, до +26°

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +24,+26°. По Иркутской области, по данным УГМС, 6 июня ожидается переменная облачность, ночью местами, днём по территории небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах местами небольшие дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +22,+27°, при облачной погоде +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка...