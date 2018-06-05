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06.06.2018

В Иркутске 6 июня ветер, до +26°

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12  м/с. Температура ночью +7,+9°,  днём +24,+26°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 6 июня ожидается переменная облачность, ночью местами, днём по территории  небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах местами небольшие дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный  5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с.

Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём  +22,+27°,  при облачной погоде  +13,+18°.

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