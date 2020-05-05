В Иркутске 6 мая дождливо и ветрено

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.