|Погода
|06.05.2020
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В Иркутске 6 мая дождливо и ветрено
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +11,+13°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северо-западных и Катангском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с, температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, днем +10,+15°, при облачной погоде +3,+8°.
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