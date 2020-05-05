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06.05.2020

В Иркутске 6 мая дождливо и ветрено

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +11,+13°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северо-западных и Катангском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с, температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, днем +10,+15°, при облачной погоде +3,+8°.

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В Иркутске 6 мая дождливо и ветрено06 Мая 2020, 07.02
-6-
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +11,+13°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Онищенко назвал примерные этапы снятия ограничений после 12 мая06 Мая 2020, 07.37
Москва, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса в стране после 12 мая.
События и любопытные факты азартного мира 05 Мая 2020, 10.41
2020-05-05-08-50-09
Интернет, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Букмекерский сегмент в условиях вынужденной самоизоляции из-за распространения коронавируса ищет новые возможности для внутреннего взаимодействия. Вопрос пока решается с помощью видео- и аудиоконференций. Это позволяет получать обратную связь, сплачивает коллектив и повышает вовлеченность персонала.
На севере Иркутской области ожидаются усиление ветра и высокая пожароопасность лесов05 Мая 2020, 17.34
Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В северных и верхнеленских районах Иркутской области 6 мая ожидаются усиление ветра и высокая пожароопасность лесов.
Открылась электронная выставка иркутского краеведческого музея «Далеко, в глубоком тылу…»05 Мая 2020, 16.32
Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей подготовил электронную версию выставки «Далеко, в глубоком тылу…».
Иркутян приглашают принять участие в акциях, посвященных Дню Победы05 Мая 2020, 15.42
Иркутск, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян призывают поддержать акции, посвященные Дню Победы. Так, 9 мая жителей города приглашают принять участие в акции «Окно Победы», сообщает пресс-служба мэрии.
Жители Приангарья исполняют военные песни05 Мая 2020, 13.29
Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отдавая должное героизму советского народа, жители Иркутской области исполняют в домашних условиях песни, посвященные Великой Отечественной войны.
В Иркутской области еще один человек скончался из-за коронавируса05 Мая 2020, 11.03
2020-05-05-03-10-04
Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области еще один человек скончался из-за коронавирусной инфекции. В результате количество летальных случаев среди заболевших в регионе достигло шести.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом01 Мая 2020, 14.50
2020-05-01-06-51-39
Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Рейтинг «Единой России» вырос в Иркутской области30 Апреля 2020, 21.42
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.
Руслан Болотов вступит в должность мэра Иркутска 1 мая30 Апреля 2020, 20.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.
Думу Иркутска снова возглавил Евгений Стекачёв30 Апреля 2020, 20.00
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.
Дмитрий Ружников ушёл с поста спикера думы Иркутска30 Апреля 2020, 19.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.
Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова30 Апреля 2020, 18.31
2020-04-30-10-19-39
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Сергей Сокол обсудил с представителями территорий Приангарья вопросы деятельности «Единой России»30 Апреля 2020, 15.37
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Селекторное совещание с представителями местных исполкомов «Единой России», посвященное вопросам текущей деятельности партии, провел секретарь Иркутского регионального отделения Сергей Сокол.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Нижнеудинском районе мотоциклист сбил лошадь05 Мая 2020, 15.03
Нижнеудинский район, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шеберта Нижнеудинского района пьяный мотоциклист сбил лошадь.
На пожаре в Аларском районе погибли два человека05 Мая 2020, 14.22
Аларский район, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ранним утром 5 мая на пожаре в деревне Егоровская Аларского района погибли два человека.
В Тулуне подожгли здание бывшей школы05 Мая 2020, 13.59
2020-05-05-06-05-57
Тулун, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне из-за поджога пожарные несколько часов тушили здание бывшей школы.
В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар05 Мая 2020, 11.18
Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано восемь пожаров.
Пьяный житель Куйтуна пытался скрыться от сотрудников полиции на отцовском автомобиле04 Мая 2020, 21.12
Куйтунский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Тулунский» пресекли неправомерные действия водителя, который управлял транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Без вести пропавшего мужчину разыскивают правоохранители в Иркутском районе04 Мая 2020, 20.34
2020-05-04-12-48-09
Иркутский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ночь с 29 на 30 апреля 34-летний Барнев Андрей Сергеевич уехал на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо» (госномер К030КК), из поселка Дзержинск Иркутского района, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Один пожар зарегистрирован в лесном фонде на территории Иркутской области 4 мая04 Мая 2020, 14.57
Нижнеудинский район, Качугский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Возгорание площадью три гектара, покрытых лесом, обнаружено 4 мая в Нижнеудинском районе. Пожар возник по вине местных жителей на не закрепленной за арендаторами территории.
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