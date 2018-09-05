В Иркутске 6 сентября облачно, без осадков, днём до +17°

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 сентября ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой дождь, днём без осадков, ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, днём 7-12 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +15,+17°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 6 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в крайних северных районах с мокрым снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, утром при прояснении туман, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днем +12,+17°, местами +7,+12°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: