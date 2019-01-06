В Иркутске 6 января слабый снег, днем -17,-19°

Иркутск, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 января ожидается переменная облачность, слабый снег, ветер северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, температура -17,-19°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 6 января – переменная облачность, в северо-западных районах и местами по остальной территории небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, в западных и северных районах порывы 11-16 м/с, поземки. Температура -14,-19°, при облачной погоде -24,-29°, в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах, горах Восточного Саяна -9,-14°, местами -19,-24°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: