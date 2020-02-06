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06.02.2020

В Иркутске 7 февраля потеплеет до -6,-8°

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днем -6,-8°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 7 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и в северо-восточных районах в течение суток небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температур ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -6,-11°, днем -7,-12°, при малооблачной погоде +2,-3°, в северных и верхнеленских районах при облачной погоде -16,-22°.

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В Иркутске 7 февраля потеплеет до -6,-8°06 Февраля 2020, 18.00
2020-02-06-10-00-05
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днем -6,-8°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
СМИ: якутский шаман Александр Габышев по факту декабрьского задержания подал жалобу в ЕСПЧ06 Февраля 2020, 17.59
Якутия, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.
«Абсолютно здоровых» в Иркутской области – не больше четверти населения06 Февраля 2020, 17.29
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Диспансеризация и ежегодные профилактические осмотры показывают, что в Иркутской области первой группой здоровья могут похвастаться не более четверти детей и взрослых. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в Иркутске 6 февраля.
Для НКО и ТОСов в Иркутской области запустили обучающие семинары06 Февраля 2020, 16.55
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области во взаимодействии с правительством региона в феврале 2020 года проводит выездные обучающие семинары для НКО и ТОСов.
Диспансеризацию в 2019 году прошли более 557 тысяч жителей Иркутской области06 Февраля 2020, 16.17
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области растет количество людей, проходящих диспансеризацию. В 2019 году проверили свое здоровье более 557 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции 6 февраля главврач Иркутского областного центра медпрофилактики Александр Селедцов.
В этом году в алтайской игорной зоне появится еще одно казино06 Февраля 2020, 05.38
Алтайский край, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В течение ближайших пяти лет игорно-развлекательная зона «Сибирская монета» продолжит расширяться: уже в текущем году здесь должен появиться зал с тремя сотнями игровых автоматов и десятком игровых столов, в дальнейших планах создание гостиницы, зоны отдыха и еще одного казино. Для реализации данного проекта потребуется около 3,6 млрд инвестиционных рублей, при этом два земельных участка под строительство уже арендовано.
В Иркутске смонтируют фильм о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей06 Февраля 2020, 11.51
2020-02-06-03-57-52
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по проекту «Победа – одна на всех!» планируют подготовить видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Памятник Вере, Надежде, Любови и матери их Софии может появиться в Иркутске05 Февраля 2020, 17.14
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне Лисиха планируется установить памятник этим христианским святым. Этот вопрос сейчас обсуждается, рассказал архитектор Андрей Красенников 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды».
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«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Большого Луга в Шелеховском районе06 Февраля 2020, 16.01
Шелеховский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы Большелугского муниципального образования Шелеховского района состоялось 5 февраля. Большинство избирателей – 24 из 25 присутствующих – отдали свои голоса за члена партии «Единая Россия», директора «Школы искусств п. Большой Луг» Татьяну Лапоха, сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Ушел в отставку руководитель фонда капремонта Иркутской области Константин Рассолов06 Февраля 2020, 15.37
2020-02-06-07-55-10
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов подал в отставку. Эту информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
На досрочных выборах главы Балаганского МО выдвинулись первые кандидаты06 Февраля 2020, 15.33
Балаганский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах главы Балаганского МО, которые планируют провести 22 марта 2020 года, выдвинулись первые кандидаты. Об этом сообщает пресс-служба облизибиркома.
СМИ: срок рассмотрения предложений ко второму чтению поправок в Конституцию может быть продлен06 Февраля 2020, 07.30
Москва, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию. Об этом пишут argumenti.ru.
Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании, выдвинутый «Единой Россией»05 Февраля 2020, 16.36
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сергей Тен: правительство вправе регулировать деятельность онлайн-агрегаторов товаров и услуг05 Февраля 2020, 16.11
2020-02-05-08-13-47
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года вступил в силу закон о защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. Впервые в нем было закреплено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», которое было включено в предмет регулирования закона о защите прав граждан, пользователей услуг агрегаторов.
Сергей Сокол: в регионе необходимы действенные механизмы поддержки молодых специалистов05 Февраля 2020, 11.45
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо проработать механизмы поддержки молодых специалистов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с председателем Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александром Оболкиным.
Современный Китай: мифы и реальность
Экс-директора комбината питания Иркутска обвинили в мошенничестве на 50 миллионов рублей06 Февраля 2020, 16.28
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший директор иркутского комбината питания, его супруга и их знакомый подозреваются в мошенничестве на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Арбитраж признал незаконным очередное допсоглашение Минлеса Иркутской области об увеличении заготовки древесины06 Февраля 2020, 16.09
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Очередное дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, заключённое между Минлесом Иркутской области и одним из арендаторов, оспорила прокуратура в Арбитражном суде региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Тайшетском районе по вине сотрудников Минлеса незаконно вырубили более 6 тысяч кубометров леса06 Февраля 2020, 13.21
Тайшетский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по материалам прокуратуры о нарушениях закона в деятельности территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Тайшетскому лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске 20-летний парень организовал схему по сбыту наркотиков и фальшивых денег06 Февраля 2020, 12.06
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20-летний организатор сбыта наркотиков и фальшивых купюр получил более 10 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В центре Иркутска загорелся жилой дом06 Февраля 2020, 11.13
2020-02-06-03-21-06
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 5 февраля загорелся 16-квартирный дом на улице Подгорная. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, ещё четверых вывели из здания спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Житель Тайшетского района осужден на девять лет за убийство знакомого05 Февраля 2020, 17.22
Тайшетский район, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В законную силу вступил приговор Тайшетского городского суда в отношении 54-летнего жителя села Кондратьево Тайшетского района Витаса Караускаса. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Мужчина-инвалид едва не погиб на пожаре в ангарской пятиэтажке05 Февраля 2020, 15.37
Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ночью 4 февраля произошло пять пожаров. Один человек травмирован, двое спасены, еще 15 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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