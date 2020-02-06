В Иркутске 7 февраля потеплеет до -6,-8°

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днем -6,-8°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 7 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и в северо-восточных районах в течение суток небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температур ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -6,-11°, днем -7,-12°, при малооблачной погоде +2,-3°, в северных и верхнеленских районах при облачной погоде -16,-22°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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