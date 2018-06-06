В Иркутске 7 июля переменная облачность, до +25°

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10,+12°, днём +23,+25°. По Иркутской области, по данным УГМС, 7 июня ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днём в западных, северо-западных, Катангском районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные дожди, грозы. В течение суток в западных, северных районах, днём и в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём 11-16 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +22,+27 °, при облачной погоде +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: