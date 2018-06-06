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06.06.2018

В Иркутске 7 июня днём +23,+25°

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10,+12°, днём +23,+25°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 7 июня ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днём в западных, северо-западных, Катангском районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные дожди, грозы. В течение суток в западных, северных районах, днём и в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём  11-16 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +22,+27 °, при облачной погоде +13,+18°.

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