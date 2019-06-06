|Погода
|06.06.2019
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В Иркутске 7 июня потеплеет до +27°
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Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +25,+27°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 7 июня – переменная облачность, местами: небольшие, умеренные дожди, грозы, днем по северу и ливневые дожди, град. В отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 4-9 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 11-16 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении до 0°, в верхнеленских, северных районах в пониженных формах рельефа 0, -2°, заморозки, в северо-восточных районах местами до +14°, днем +24,+29°, при облачной погоде +14,+19°.
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