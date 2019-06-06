ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Погода
06.06.2019

В Иркутске 7 июня потеплеет до +27°

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +25,+27°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 7 июня – переменная облачность, местами: небольшие, умеренные дожди, грозы, днем по северу и ливневые дожди, град. В отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 4-9 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 11-16 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении до 0°, в верхнеленских, северных районах в пониженных формах рельефа 0, -2°, заморозки, в северо-восточных районах местами до +14°, днем +24,+29°, при облачной погоде +14,+19°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 7 июня потеплеет до +27°06 Июня 2019, 18.03
2019-06-06-10-05-29
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +25,+27°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Бурятии назвали культурные и туристические бренды-лидеры06 Июня 2019, 17.39
Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия войдет в число пилотных регионов проекта Общественной палаты РФ «Живое наследие». В его рамках среди жителей республики провели опрос по выявлению локальных культурных брендов Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.
В Ангарске скоро откроется общественный пляж06 Июня 2019, 15.24
2019-06-06-07-28-14
Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Ангарске скоро откроется общественный пляж. «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива города, готов к прохождению технического освидетельствования.
В Иркутске 8 июня состоится инклюзивное шествие-перформанс06 Июня 2019, 09.00
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня в 20.00 на острове Юность состоится шествие-перформанс «Синий лес», в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты назвали самые чистые и самые грязные регионы России06 Июня 2019, 07.32
Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Российские экологи составили рейтинги самых чистых и самых грязных регионов нашей страны.
События игорной индустрии 05 Июня 2019, 10.36
Интернет, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Круизный лайнер с 800 туристами на борту прибыл на Камчатку 1 июня. Посетители территории познакомились с некоторыми достопримечательностями города и побывали на многих интересных объектах, среди которых музеи, этностойбище и собачий питомник. А на самом лайнере путешественникам тоже было и есть чем заняться, ведь там работают ночной клуб, рестораны, бассейны и другие объекты индустрии развлечений, а любителям азарта доступно игорное заведение Crystal Symphjny. К слову, заведения азартной индустрии развиваются также и в онлайн-пространстве. Разные предложения можно найти здесь: https://azzinoo777.org/, к примеру.
В ближайшие сутки в Приангарье предупреждают о грозах с градом и усилении ветра05 Июня 2019, 15.21
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья предупреждают о грозах с градом, усилении ветра и повышении класса пожарной опасности.
Сотрудники En+ Group провели акцию по высадке деревьев в честь 45-летия Усть-Илимской ГЭС05 Июня 2019, 14.53
Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В понедельник, 3 июня, в сквере у Дворца культуры имени И.И. Наймушина прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 45-летию Усть-Илимской ГЭС (входит в En+ Group).
Загрузка...
СКР обнародовал видео задержания главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды06 Июня 2019, 16.55
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следком России на своём ютуб-канале опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
Единороссы предлагают ввести социальные налоговые вычеты для россиян, чьи дети занимаются спортом06 Июня 2019, 16.50
Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители «Единой России» выступили с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. В частности, предлагается предусмотреть социальные налоговые вычеты.
Главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду ФСБ сняла с самолета в Москве 06 Июня 2019, 12.42
2019-06-06-04-51-45
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.
Правительство Приангарья оспорит решение думы Иркутска по депутату Григорию Резникову06 Июня 2019, 10.40
2019-06-06-03-02-07
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области намерено оспорить решение думы Иркутска о вынесении замечания в адрес депутата Григория Резникова, которого губернатор Сергей Левченко требовал отправить в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
Ирина Синцова: Все образовательные учреждения для детей с ОВЗ должны быть обозначены на портале «Карта доступности»06 Июня 2019, 10.05
Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время все образовательные учреждения Иркутской области, от детских садов до вузов, в которых предусмотрены условия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, должны быть обозначены на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности», являющегося онлайн-гидом для людей с ОВЗ. Об этом сообщает реготделение партии «Единая Россия».
Ольга Носенко: необходимость изменения лесного законодательства давно назрела 05 Июня 2019, 16.43
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Регионы страны настаивают на внесении существенных изменений в законодательство в лесной сфере. Об этом рассказала вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко по итогам Национального лесного форума, очередной этап которого прошел в Якутске.
Суд не удовлетворил губернаторский иск к думе Иркутска по отставке Григория Резникова05 Июня 2019, 12.31
2019-06-05-04-43-38
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко о признании незаконными решений думы Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №6 Григория Резникова.
Современный Китай: мифы и реальность
На бывшего конкурсного управляющего иркутского завода железобетона завели два уголовных дела06 Июня 2019, 17.48
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Два уголовных дела в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» возбудило ГУ МВД по Иркутской области по материалам прокурорских проверок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Братске будут судить «закладчика» синтетических наркотиков06 Июня 2019, 17.35
Братск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершено расследование уголовного дела по фактам сбыта синтетических наркотиков. Перед судом предстанет 28-летний закладчик, сообщает пресс-служба полиции.
В Слюдянском районе директор бюджетного учреждения полтора года получала зарплату за уволившегося сотрудника06 Июня 2019, 17.01
Слюдянский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе руководитель муниципального бюджетного учреждения присвоила более 770 тысяч рублей из районной казны, получая зарплату за сотрудника, который фактически там не работал более полутора лет.
В Ангарске и Братске ночью 6 июня непотушенные сигареты привели к двум пожарам06 Июня 2019, 15.44
Ангарск, Братск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске и Братске из-за непотушенных сигарет в ночь с 5 на 6 июня сгорели две квартиры. В общей сложности были эвакуированы 27 человек, пострадавших нет.
Водителем, который сбил ребёнка в Усть-Орде, оказался 56-летний мужчина06 Июня 2019, 15.47
Эхирит-Булагатский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Личность водителя, который днём 6 июня сбил 12-летнюю велосипедистку в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района и уехал с места происшествия, установлена. Мужчина даёт объяснения в полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Усть-Ордынском под колёса иномарки попала девочка на велосипеде06 Июня 2019, 15.19
Эхирит-Булагатский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района днём 6 июня неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку, которая вне пешеходного перехода на велосипеде пересекала дорогу, и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Закладчик наркотиков из Иркутска проведет шесть лет в колонии строгого режима06 Июня 2019, 13.26
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска приговорил горожанина к шести годам в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Поиск людей в Иркутске и области
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске