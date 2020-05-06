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07.05.2020

В Иркутске 7 мая днем +16,+18°

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 8-13 м/с, температура ночью +1,+3°, днем +16,+18°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в течение суток местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северо-восточных, Катангском районах умеренный снег, днем в северо-западных, Тайшетском, Чунском районах умеренный дождь, мокрый снег. В отдельных районах утром туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью 15-17 м/с, днем 15-20 м/с, в северо-восточных, Катангском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -1,+4°, при прояснении -4,-9°, днем +7,+12°, при малооблачной погоде +15,+20°, в Катангском районе местами до 0°.

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В Иркутске 7 мая днем +16,+18°07 Мая 2020, 07.00
2020-05-06-11-30-34
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 8-13 м/с, температура ночью +1,+3°, днем +16,+18°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-1907 Мая 2020, 07.29
Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.
Более 500 протоколов составлено в отношении нарушителей правил самоизоляции за праздничные дни в Иркутской области06 Мая 2020, 17.30
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 5 мая за нарушение режима самоизоляции 528 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.
В Иркутской области появились билборды с изображениями ветеранов-победителей06 Мая 2020, 17.10
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать два ветерана Великой Отечественной войны из Иркутской области стали героями фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован Общероссийским народным фронтом и Роспатриотцентром.
Акция «Бессмертный полк» в иркутском предместье Рабочее пройдет в новом формате06 Мая 2020, 17.01
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» все же состоится в иркутском предместье Рабочее, но в этом году она пройдет в новом формате.
Игорь Кобзев потребовал обеспечить госпитали для коронавирусных больных психологами06 Мая 2020, 15.38
2020-05-06-07-42-10
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании оперштаба 6 мая временно испольняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратил особое внимание главных врачей больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, на психологическую работу с больными и их родственниками.
Для муниципалитетов Приангарья закупят около 4,5 тонны дезинфицирующих средств06 Мая 2020, 15.30
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Из резервного фонда Иркутской области выделено 7,6 миллионов рублей на закупку дезинфицирующих средств для муниципальных образований.
Пополнение в Иркутском зоосаде: у семьи барсуков родился малыш06 Мая 2020, 12.15
2020-05-06-04-20-27
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - У обитателей Иркутского зоосада случилось пополнение семейства. У барсуков Нюши и Марика родилась дочка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
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Сменился руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия06 Мая 2020, 15.13
2020-05-06-07-18-15
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом01 Мая 2020, 14.50
2020-05-01-06-51-39
Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Рейтинг «Единой России» вырос в Иркутской области30 Апреля 2020, 21.42
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.
Руслан Болотов вступит в должность мэра Иркутска 1 мая30 Апреля 2020, 20.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.
Думу Иркутска снова возглавил Евгений Стекачёв30 Апреля 2020, 20.00
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.
Дмитрий Ружников ушёл с поста спикера думы Иркутска30 Апреля 2020, 19.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.
Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова30 Апреля 2020, 18.31
2020-04-30-10-19-39
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 216 лесных пожаров06 Мая 2020, 17.38
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 216 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 18 тысяч 126 гектаров, из них почти 10,5 тысяч га были покрыты лесом. Об этом журналистам рассказал и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.
Усть-ордынский «Отелло»: в Эхирит-Булагатском районе муж из ревности зарезал жену06 Мая 2020, 16.31
Эхирит-Булагатский район, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе муж зарезал свою жену из ревности.
В Иркутске при пожаре погибли два человека, возможная причина – поджог06 Мая 2020, 12.33
2020-05-06-04-40-35
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске при пожаре в частном доме погибли два человека, возможная причина пожара – поджог.
СКР проводит проверку в связи с гибелью людей на пожаре в Аларском районе06 Мая 2020, 12.05
2020-05-06-04-11-28
Аларский район, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух мужчина на пожаре в Аларском районе.
Наркодилер из Черемхово пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу06 Мая 2020, 11.54
Черемхово, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Наркодилер из Черемхово пытался уничтожить доказательства по возбужденному против него уголовному делу.
В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары06 Мая 2020, 09.59
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 08:30 6 мая в лесном фонде на территории Иркутской области действующих пожаров нет.
В Нижнеудинском районе мотоциклист сбил лошадь05 Мая 2020, 15.03
Нижнеудинский район, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шеберта Нижнеудинского района пьяный мотоциклист сбил лошадь.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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