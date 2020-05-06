В Иркутске 7 мая ветрено, но без существенных осадков

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 8-13 м/с, температура ночью +1,+3°, днем +16,+18°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в течение суток местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северо-восточных, Катангском районах умеренный снег, днем в северо-западных, Тайшетском, Чунском районах умеренный дождь, мокрый снег. В отдельных районах утром туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью 15-17 м/с, днем 15-20 м/с, в северо-восточных, Катангском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -1,+4°, при прояснении -4,-9°, днем +7,+12°, при малооблачной погоде +15,+20°, в Катангском районе местами до 0°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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