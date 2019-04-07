В Иркутске 8 апреля днем +7,+9°, ветрено

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с, температура ночью -2,-4°, днем +7,+9°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,-5°, при прояснении -10,-15°, в Киренском, верхнеленских, и северо-восточных районах -7,-12°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, днем +5,+10°, при облачной погоде +3,-2°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: