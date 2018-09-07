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07.09.2018

В Иркутске 8 и 9 сентября солнечно, по области дождливо

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 8 и 9 сентября ожидаются небольшие и умеренные дожди.

В Иркутске, по данным УГМС, 8 сентября обещают переменную облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6°, днём +19,+21°.

По Иркутской области 8 сентября ожидается переменная облачность,  без осадков, в северных районах местами: ночью  небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём небольшие дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +16,+21°, местами +8,+13°, в западных районах при малооблачной погоде до +24°.

В воскресенье, 9 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении в северных районах 0,-3°, заморозки, днём +16,+21°, при облачной погоде +9,+14°.

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