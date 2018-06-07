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07.06.2018

В Иркутске 8 июня обещают грозу

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня ожидается переменная облачность, в первой половине ночи и днём небольшой кратковременный дождь, гроза,  утром туман, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём  +26,+28°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 8 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный, ночью в южных районах  юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 7,+12°, при прояснении  до +2°, днём +20,+25°, при  малооблачной погоде +25,+30°.

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