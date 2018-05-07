В Иркутске 8 мая обещают осадки, днём около +11°

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая ночью будет облачно, умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днём переменная облачность, небольшие кратковременные осадки, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью 14-19 м/с, днём до 14 м/с, температура ночью 0,+2°, днём около +11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 8 мая ожидается переменная облачность, в течение суток местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, ночью в южных, верхнеленских районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, ночью в южных, верхнеленских районах местами 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью -2,+3°, при прояснении -6,-11°, днём +11,+16°, при облачной погоде +1,+6°.