ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Погода
07.05.2018

В Иркутске 8 мая обещают осадки, днём около +11°

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая ночью будет облачно, умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днём переменная облачность, небольшие кратковременные осадки, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью 14-19 м/с, днём до 14 м/с, температура ночью 0,+2°, днём около +11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 8 мая ожидается переменная облачность, в течение суток местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, ночью в южных, верхнеленских районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, ночью в южных, верхнеленских районах местами 7-12 м/с,  порывы 17-22  м/с. Температура ночью -2,+3°, при прояснении -6,-11°, днём +11,+16°, при облачной погоде +1,+6°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске