В Иркутске 8 мая пойдёт дождь

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая ожидается облачность, небольшой дождь, ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Катангском и северо-восточных районах местами небольшие осадки, в отдельных районах грозы, ветер западный, юго-западный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -4,-9°, днём +8,+13°, местами 0,+5°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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