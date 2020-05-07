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07.05.2020

В Иркутске 8 мая пойдёт дождь

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая ожидается облачность, небольшой дождь,  ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Катангском и северо-восточных районах местами небольшие осадки, в отдельных районах грозы, ветер западный, юго-западный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -4,-9°, днём +8,+13°, местами  0,+5°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 8 мая пойдёт дождь07 Мая 2020, 17.46
-8-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая ожидается облачность, небольшой дождь,  ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +10,+12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов07 Мая 2020, 17.40
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода07 Мая 2020, 17.42
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.
Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»07 Мая 2020, 17.15
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.
До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений07 Мая 2020, 16.44
-11-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.
Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне07 Мая 2020, 15.54
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»07 Мая 2020, 13.26
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции.
Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща07 Мая 2020, 12.55
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».
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Игорь Кобзев не исключает, что поджог тулунской школы мог иметь политическую окраску07 Мая 2020, 09.42
2020-05-07-02-02-11
Тулун, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме заявил, что уделит пристальное внимание расследованию поджога школы в Тулуне. Если окажется, что акция была спланированной, он будет расценивать ее как политический шантаж, заявил глава региона.
Сменился руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия06 Мая 2020, 15.13
2020-05-06-07-18-15
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом01 Мая 2020, 14.50
2020-05-01-06-51-39
Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Рейтинг «Единой России» вырос в Иркутской области30 Апреля 2020, 21.42
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.
Руслан Болотов вступит в должность мэра Иркутска 1 мая30 Апреля 2020, 20.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.
Думу Иркутска снова возглавил Евгений Стекачёв30 Апреля 2020, 20.00
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.
Дмитрий Ружников ушёл с поста спикера думы Иркутска30 Апреля 2020, 19.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Злоумышленники под видом медиков скорой помощи ограбили бизнесмена, одного поймали в Москве, второго – в Иркутске07 Мая 2020, 17.02
2020-05-07-09-27-28
Иркутск, Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала двоих ранее судимых мужчин по подозрению в разбойном нападении на предпринимателя в Москве. Одного из злоумышленников поймали в столице, второго – в Иркутске.
В ГУФСИН Приангарья опровергли сведения об умершем в Воронеже заключенном из ИК-1507 Мая 2020, 17.08
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области опровергли информацию о смерти в одной из больниц Воронежа заключенного из ангарской ИК-15. Несколько изданий, ссылаясь на правозащитника Павла Глущенко, написали, что у мужчины был компрессионный перелом позвоночника, который он получил в ходе бунта в колонии 10 апреля.
В Тулунском районе мотоциклист сбил подростка и скрылся с места аварии07 Мая 2020, 16.13
2020-05-07-08-24-03
Тулунский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Котик Тулунского района полицейские задержали мотоциклиста, который сбил 16-летнего пешехода и скрылся с места аварии.
В Иркутске две фирмы подделали документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядчиков07 Мая 2020, 12.04
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске два юридических лица оказались незаконно включены в реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В Братске сотрудники ФСБ изъяли у местных умельцев два незаконно переделанных пистолета, патроны и взрывчатку07 Мая 2020, 10.42
Братск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области пресекли незаконную деятельность троих горожан, специализирующихся на модернизации и хранении оружия.
В Иркутске задержан водитель, устроивший 5 мая ДТП на Верхней Набережной07 Мая 2020, 09.24
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который ночью 5 мая на улице Верхняя Набережная сбил пешехода, повредил припаркованный внедорожник, после чего скрылся с места происшествия.
В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 216 лесных пожаров06 Мая 2020, 17.38
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 216 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 18 тысяч 126 гектаров, из них почти 10,5 тысяч га были покрыты лесом. Об этом журналистам рассказал и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.
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