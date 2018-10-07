В Иркутске 8 октября без осадков, до +10°

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -2,-4°, днём +8,+10°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +1,-4°, при прояснении -5,-10°, днём +7,+12°, местами в западных районах до +17°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: