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08.10.2018

В Иркутске 8 октября без осадков, до +10°

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -2,-4°, днём +8,+10°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +1,-4°, при прояснении -5,-10°, днём +7,+12°, местами в западных районах до +17°.

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