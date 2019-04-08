В Иркутске 9 апреля пригреет солнце

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -3,-5°, днем +7,+9°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 9 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, днем +5,+10°, при облачной погоде +3,-2°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: