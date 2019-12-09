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09.12.2019

В Иркутске 9 декабря днем небольшой снег и до -6°

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 декабря ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер переменный до 5 м/с. Днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -11, -13°, днем -4, -6°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, небольшой снег, в западных и северных районах небольшой, местами умеренный снег, ночью по югу преимущественно без осадков, ветер ночью западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с, метели,температура ночью  -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде  -4,-9°, днём  -3,-8°, при облачной погоде -13,-18°.

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В Иркутске 10 декабря днем без осадков и до -12°09 Декабря 2019, 18.01
2019-12-09-10-03-10
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 декабря ожидается  переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный  3-8 м/с, температура ночью  -17,-19°, днём -10,-12°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников09 Декабря 2019, 17.06
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Более 70 тысяч человек поучаствовали в экопроектах фонда «Подари планете жизнь»09 Декабря 2019, 16.23
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 70 тысяч человек стали в 2019 году участниками и добровольцами природоохранных проектов, организованных благотворительным фондом «Подари планете жизнь». Постоянных добровольцев фонда чествовали 8 декабря на втором фестивале добровольческих экологических проектов «Полёвка» в кинотеатре «Художественный» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Елочные базары» будут работать в Иркутске с 14 по 31 декабря09 Декабря 2019, 15.11
2019-12-09-07-16-53
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 14 декабря в Иркутске начнут работать 26 «елочных базаров» в разных округах города. Иркутяне смогут приобрести живые ели, сосны и лапник. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Иркутян приглашают узнать о «Птицах в городе» 15 декабря09 Декабря 2019, 13.30
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 декабря для детей и их родителей в творческом пространстве Дом на Иерусалимской горе состоится образовательное и развлекательное мероприятие «Птицы в городе». Об этом сообщают организаторы.
Инвалид из Ангарска вернул квартиру благодаря вмешательству прокуратуры09 Декабря 2019, 12.08
Ангарск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалид из Ангарска вернул квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. Ангарский городской суд рассмотрел иск ведомства, признал сделку купли-продажи квартиры недействительной и постановил вернуть имущество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Приангарье до конца года откроют пять клубов для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья08 Декабря 2019, 21.17
Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый клуб для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья открыт в областном государственном учреждении образования - специализированной коррекционной школе №3 города Иркутска. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.
Детский журнал «Сибирячок» в пятый раз получил знак качества «Лучшее – детям»08 Декабря 2019, 13.36
Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» стал обладателем знака качества «Лучшее – детям». Официальная церемония награждения лауреатов состоялась в Общественной палате Российской Федерации.
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Правительство Иркутской области оказывает правовую помощь муниципалитетам09 Декабря 2019, 16.17
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Аппарат губернатора Иркутской области разработал более 200 модельных муниципальных правовых актов, предназначенных для городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Дмитрий Ружников заявил, что дума Иркутска представит администрации свои поправки к бюджету 9 декабря09 Декабря 2019, 13.55
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Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены направить в администрацию свои поправки в бюджет 2020 года сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 декабря председатель думы Дмитрий Ружников.
Сергей Сокол находится в рабочей поездке в Усть-Куте09 Декабря 2019, 12.40
Усть-Кут, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы социально-экономического развития Усть-Кута будут в центре внимания председателя Законодательного собрания региона Сергея Сокола в рамках его рабочей поездки в Усть-Кут. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Мэрия: депутаты думы Иркутска до сих пор не предоставили свои поправки в бюджет 2020 года09 Декабря 2019, 11.10
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Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска до сих пор не предоставили свои поправки в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом Телеинформу сообщили в администрации города.
«Единая Россия» озаботилась качеством питьевой воды в Иркутской области07 Декабря 2019, 15.56
Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в ходе мониторинга выявило проблемы с обеспечением жителей качественной питьевой водой во многих населённых пунктах региона. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Суд оштрафовал Олега Боровского на 2 тысячи рублей06 Декабря 2019, 13.36
Саянск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал мэра Саянска Олега Боровского на 2 тысячи рублей за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Президиум регионального политсовета «Единой России» в Приангарье принял ряд кадровых решений06 Декабря 2019, 12.28
Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание президиума регионального политсовета «Единой России» под председательством секретаря ИРО партии Сергея Сокола прошло 5 декабря на площадке регионального исполкома. В повестке – решение кадровых вопросов.
Современный Китай: мифы и реальность
МВД: пропавший в Свирске 19-летний парень найден мертвым09 Декабря 2019, 17.22
Свирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Свирске 19-летний Дмитрий Клепинин найден мертвым на одной из городских улиц. По предварительной информации, молодой человек мог замерзнуть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске09 Декабря 2019, 15.56
Нижнеудинск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Провалившегося под лед мужчину на Братском водохранилище спас внештатный инспектор ГИМС09 Декабря 2019, 13.13
Братск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Провалившегося под лед мужчину на Братском водохранилище спас внештатный инспектор ГИМС. Инцидент произошел утром 8 декабря в районе Монастырской горы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря09 Декабря 2019, 12.56
2019-12-09-04-59-04
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря, еще восемь получили травмы. За прошедшую неделю зарегистрировано 122 возгорания, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске09 Декабря 2019, 11.54
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Краснодара обманывал иркутских таксистов, представляясь сотрудником правоохранительных органов08 Декабря 2019, 20.33
Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Кировского района города Иркутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
На переезде в Куйтунском районе за одно утро случилось два ДТП08 Декабря 2019, 12.00
Куйтунский район, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 8 декабря на железнодорожном переезде у поселка Тулюшка в Куйтунском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.
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