В Иркутске 9 декабря днем небольшой снег и до -6°

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 декабря ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер переменный до 5 м/с. Днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -11, -13°, днем -4, -6°. В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, небольшой снег, в западных и северных районах небольшой, местами умеренный снег, ночью по югу преимущественно без осадков, ветер ночью западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с, метели,температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -4,-9°, днём -3,-8°, при облачной погоде -13,-18°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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