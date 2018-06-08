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08.06.2018

В Иркутске 9 июня днём гроза, +24,+26°

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 июня ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь,  гроза, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура ночью +10,+12°, днём +24,+26°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 9 июня ожидается переменная облачность, в северо-западных, западных и верхнеленских  районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный,  в северных районах восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +22,+27°, при  облачной погоде +14,+19°, в Катангском и северо-восточных районах местами до +30º.

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