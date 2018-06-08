В Иркутске 9 июня дождь, до +26°

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 июня ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура ночью +10,+12°, днём +24,+26°. По Иркутской области, по данным УГМС, 9 июня ожидается переменная облачность, в северо-западных, западных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный, в северных районах восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +22,+27°, при облачной погоде +14,+19°, в Катангском и северо-восточных районах местами до +30º. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: