В Иркутске 9 октября без осадков, до +12°

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 октября переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью -3,-5°, днём +10,+12°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в отдельных районах: ночью небольшие, днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных районах ночью без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -3,-8°, при натекании облачности 0,+5°, в верхнеленских районах при прояснении до -12°, днём +10,+15°, при облачной погоде +1,+6°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: