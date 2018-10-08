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09.10.2018

В Иркутске 9 октября будет облачно, днём +10,+12°

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 октября переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью -3,-5°, днём +10,+12°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в отдельных районах: ночью небольшие, днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных районах ночью без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -3,-8°, при натекании облачности 0,+5°, в верхнеленских районах при прояснении до -12°, днём +10,+15°, при облачной погоде +1,+6°.

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