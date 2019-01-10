В Иркутске днём 11 января небольшой снег

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с, температура ночью около -18°, днем -9,-11°.

По Иркутской области, согласно прогнозу УГМС, 11 января – переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели. Температура ночью -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°.