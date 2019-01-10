ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Погода
11.01.2019

В Иркутске днём 11 января небольшой снег

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с, температура ночью около -18°, днем -9,-11°.

По Иркутской области, согласно прогнозу УГМС, 11 января – переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели. Температура ночью -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске