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13.08.2018

В Иркутске днем 14 августа будет облачно, к вечеру обещают дождь

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 августа ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшой дождь,  ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +15,+17°, днём +25,+27°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 14 августа – переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди,  местами в западных, северо-западных районах, горах Восточного Саяна, и днем в центральных районах, сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Утром при прояснении туман.

Ветер северо-восточный, юго-восточный, с переходом на западный,  северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем 12-17 м/с. Температура ночью +13,+18°, в пониженных формах рельефа +5,+10°, днём +25,+30°, при  увеличении облачности  +16,+21°, в Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах при малооблачной погоде до +33°.

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