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25.12.2018

В Иркутске днём 25 декабря обещают до -27°

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный  5-10 м/с. Температура ночью -29,-31°, в пригородной зоне до -33°, днём -25,-27°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 25 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-западный, в северных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, позёмки. Температура ночью -29,-34°, при прояснении -39,-44°, днём -24,-29°, местами -34,-39°, в северных и верхнеленских районах температура ночью -40,-45°, в пониженных формах рельефа -50,-55°, днем -36,-41°, местами -45,-50°.

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