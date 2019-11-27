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27.11.2019

В Иркутске днем 28 ноября ожидается до -11°

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный  2-7 м/с, температура ночью -18,-20°, в пригородной зоне до -23°, днём -9,-11°.

В Иркутской области, по данным УГМС, прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами в северных районах небольшой снег, днём местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём в западных, центральных и южных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, днём -8,-13°, при облачной погоде -17,-22°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске днем 28 ноября ожидается до -11°27 Ноября 2019, 17.46
2019-11-27-09-48-03
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный  2-7 м/с, температура ночью -18,-20°, в пригородной зоне до -23°, днём -9,-11°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Жителям Приангарья предлагают отпраздновать Новый год радостно и экологично27 Ноября 2019, 16.26
2019-11-27-08-47-11
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области предлагают готовиться к Новому Году и проводить его так, чтобы он был радостнее и экологичнее, а подарки – оригинальнее.
Минтруд РФ отметил, что социальная помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области оказывается на должном уровне27 Ноября 2019, 16.34
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель директора департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Владимир Демидов оценил работу регионального Минсоцразвития по оказанию помощи жителям в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Эдуард Дикунов: обращение губернатора прекратит приватизацию иркутского ипподрома27 Ноября 2019, 16.17
2019-11-27-08-20-04
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд общественного контроля «В поле зрения» предложил губернатору Иркутской области вмешаться в ситуацию с продажей иркутской заводской конюшни с ипподромом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Условных террористов обезвредили на Коршуновском ГОКе27 Ноября 2019, 13.13
Железногорск-Илимский, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области провели плановое учение по отработке мер антитеррористической защищенности объектов горно-добывающей сферы региона. Основные события учения развернулись на Коршуновском ГОКе в Железногорске-Илимском.
В Приангарье вручили 16 почетных знаков «Материнская слава» многодетным матерям27 Ноября 2019, 12.54
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Почетный знак «Материнская слава» получили 16 жительниц Иркутской области, которые воспитали не менее пяти как родных, так и приемных детей. Награды им вручил глава региона Сергей Левченко. Это знаки, выполненные из золота и серебра, к которым прилагается единовременная выплата.
В Иркутске завершается благоустройство парка «Патриот»27 Ноября 2019, 12.36
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Ширямова заканчивают благоустройство парка «Патриот» – на объекте ведутся отделочные работы и завершается подготовка экспонатов, среди которых особое место занимают ростовые куклы.
Первые заседания межведомственной комиссии по оплате труда в 2020 пройдут в Нижнеилимском и Братском районах27 Ноября 2019, 10.34
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые выездные заседания областной межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в 2020 году планируется провести в Нижнеилимском и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
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Ирина Ковтун провела прием граждан в общественной приемной «Единой России»27 Ноября 2019, 16.39
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан в иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 25 ноября провела заместитель управляющего УФСС России по Иркутской области Ирина Ковтун. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Ирина Синцова: в регионе необходимо развивать систему целевого обучения по программам среднего специального образования27 Ноября 2019, 16.03
2019-11-27-08-08-00
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Тему развития целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального образования обсудили в рамках круглого стола, прошедшего под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Генсек «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выдвинет своих кандидатов по каждому избирательному округу27 Ноября 2019, 15.45
Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами, пишет пресс-служба ЕР.
Фонд Андрея Чернышева организовал мастер-класс для юных журналистов Братска27 Ноября 2019, 11.47
Братск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению Благотворительного фонда депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») Андрея Чернышева «Сибирский Характер» известный иркутский журналист Давид Азизов приехал в Братск, чтобы рассказать участникам школьных СМИ секреты подготовки информационного материала для телевидения. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области27 Ноября 2019, 11.31
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области. Ранее пост занимал Иван Клочихин. Информация об этом размещена на официальном сайте службы.
«Партия власти» или «мальчик для битья» – иркутские эксперты о настоящем и будущем «Единой России»27 Ноября 2019, 09.42
2019-11-26-23-59-43
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Каковы перспективы у «Единой России», к чему могут привести происходящие в ней сейчас обновления и стоит ли ей оставаться «партией власти» – иркутские эксперты обсудили ситуацию в ЕР. Дебаты состоялись на очередном заседании «Экспертного клуба» в Иркутске.
Суд удовлетворил иск Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов думы Усть-Кута26 Ноября 2019, 17.13
Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Усть-Кутский городской суд удовлетворил требования губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута Олега Калашника.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутской области предъявлено обвинение стороннику террористической организации ИГИЛ27 Ноября 2019, 17.40
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана. По версии следствия, мужчина является сторонником международной террористической организации «ИГИЛ». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Усольском районе на федеральной трассе столкнулись легковушка и пассажирский автобус27 Ноября 2019, 17.27
Усольский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» днем 27 ноября в поселке Тельма Усольского района столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.
Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске27 Ноября 2019, 17.15
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По факту смертельного ДТП на Академическом мосту проводится доследственная проверка, полицейские ищут очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске вынесли приговор руководству участка тепловых сетей, по чьей вине погибли рабочие27 Ноября 2019, 15.27
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесли приговор руководству участка тепловых сетей, из-за которого погибли рабочие. Собранные доказательства суд признал достаточными для признания виновными начальника первой группы района тепловых сетей-1 Сергея Цветкова и мастера участка Дмитрия Банщикова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Две жительницы Усольского района лишились суммарно больше 100 тысяч рублей из-за мошенников27 Ноября 2019, 15.05
Усольский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние двое суток в дежурную часть полиции Усольского района обратились две местные жительницы с заявлениями об обмане телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области за сутки 26 ноября зафиксировано 19 пожаров27 Ноября 2019, 12.55
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 26 ноября зафиксировано 19 пожаров. Девять из них – в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Вынесен приговор четверым бывшим ВОХРовцам за хищение боеприпасов с военного склада в Зиминском районе27 Ноября 2019, 11.47
Зиминский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, бывшим стрелкам военизированной охраны (ВОХР), которые похитили с военного склада боеприпасы. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 5 лет.
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