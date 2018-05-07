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07.05.2018

В Иркутске днём 7 мая обещают небольшой дождь

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 мая ожидается облачная погода, ночью без осадков, днём небольшой дождь, ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, к утру и днем 6-11 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура ночью около +5°, днём +8,+10°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде  мокрого снега и снега, днем в южных, центральных и верхнеленских районах небольшие и умеренные дождь и мокрый снег. В течение суток в отдельных районах сильные осадки, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, к утру и днем в центральных, южных и верхнеленских районах 17-22  м/с. Температура ночью 0,+5°, при прояснении -2,-7°, днем +8,+13°, при  увеличении  облачности до +3°, в верхнеленских, Киренском и  северо-восточных районах +11,+16°.

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